¡8 Soluciones eficaces para una casa desordenada!

No nos referimos a llegar al límite de apagar la luz pero tener demasiada en una casa desordenada no es lo mejor, debido a que con las mismas luces artificiales a veces se notan más las imperfecciones del lugar. Una de las soluciones más eficaces es tener una luz acogedora donde provoque sentarse y charlar mientras tomas una copa de vino con los amigos y demás compañeros. De esta forma logras que el ojo se engañe y tratarás de evitar que visualicen esos pequeños rincones donde la escoba no llega. Ya sabes, evita la suciedad con las luces tenues, ¡no dejarás de aplicarlo!