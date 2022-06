¡Transforma tu sótano en pocos pasos!

Aunque el sótano no es un espacio muy común en nuestro país, si por casualidad tu casa es una de las pocas afortunadas que cuenta con esta habitación debes estar preparado para aprovechar al máximo todas las ventajas que ofrece… sobre todo si tu vivienda no es tan grande y tienes una familia de mediana a grande que requiere espacio para los niños, actividades, trabajo, etc.

El uso inteligente del sótano es una forma muy efectiva de crear espacio “extra” sin tener que mudarte ni comprar terreno adicional. Te daremos algunas ideas para que dejes de ver el sótano como un destino para tus cachivaches y veas la joya que representa en la distribución de la casa.