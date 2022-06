Consejos antirrobo para proteger tu casa (antes que sea demasiado tarde)

Lastimosamente nuestro país afronta una situación grave con referente al tema de la seguridad, así que no es bueno que mantengas a la vista tus cosas de valor, por ejemplo si compras algún nuevo artefacto para tu hogar, ya sea un equipo de sonido o una televisión, asegúrate que no sea algo notorio para el resto de los vecinos o de las personas que circulen en la calle, incluso arroja a la basura la caja rota y si es posible en bolsas negras. No dejes tus aparatos a la vista, es decir el ipad sobre la mesa, el celular en alguna silla, o simplemente que no este a la vista de las personas que pasen fuera de tu casa, esto puede convertirse en un objetivo para los ladrones.