Malos hábitos en el hogar que debes eliminar ya mismo

El techo NO SIEMPRE DEBE IR DE BLANCO. Evidentemente un techo en blanco ayuda a mejorar la iluminación del hogar, estimula la sensación de amplitud, favorece incluso la temperatura, pero esto no quiere decir que esta sea tu única opción. Los techos claros ayudan a que el lugar luzca más amplio, esta es una ventaja que no puedes desaprovechar (especialmente si se trata de un espacio reducido). Ahora, en vez de blanco puedes utilizar otros tonos fríos o naturales. Ahora, si la estancia es más grande puedes optar por pintarlo con tonos más atrevidos, como amarillo, rojo o incluso negro. No te límites de ser quien eres y de transmitir tu personalidad a través de tu decoración. ¡Piensa fuera de la caja y recuerda que la vida es un carnaval, así que ponle color!

