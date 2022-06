TOP 5: Ideas para tu jardín, tu fachada, tu cocina ¡Y MÁS!

¿Quieres mejorar tu fachada? ¿Tener un jardín hermoso? ¿Decorar tu apartamento con buen gusto? ¿Quizás una cocina hermosa y acogedora? Esta semana en homify hemos compartido muchas ideas para ti. Sabemos que en Venezuela los materiales o no se consiguen, o están por las nubes, y que soñar es mucho más fácil que construir, pero no podemos resignarnos. Para construir, dignificar y embellecer al país,debemos empezar por nuestros hogares. Por eso NO nos damos por vencidos. Nuestro trabajo es inspirarte y darte ideas útiles y prácticas para que resuelvas con creatividad y tengas el hogar de tus sueños.

Cada domingo compartimos las ideas más geniales, en caso de que te los hayas perdido, cada una con un enlace para las leas y las compartas. ¡Así que disfrútalas! ¿Preparado para el conteo?