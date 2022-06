¿Cómo decorar mi casa con estilo rústico?

Incorpora en tu decoración muebles con formas naturales, accesorios que parezcan extraídos de la naturaleza misma, puedes agregar una mesa de madera, este tipo material suele transmitir mucha calidez y confort a los espacios, lo que te permitirá hacer una buena combinación en el área del comedor, también puedes colocar algunos pedazos de tronco, no importa si no tienen las misma medidas, puedes lijar algunos lados que no se encuentren en buen estados y proceder a echar algo de barniz para extender su duración, también puedes usar algunos cajones viejos de madera y convertirlos en sillas de estar, puedes proceder a colocar sobre estos algunos cojines para que sean mas cómodos al usarlos