Baños modernos: 9 ideas buenísimas para almacenar

Tradicionalmente las cestas de mimbre se ha utilizado siempre en la exposición del pan con la intención de no exponerlo a algo que no es más natural que una fibra vegetal. Bien, ahora lo vemos en los baños y no por eso deja de ser noble y respetuoso ese material. Al contrario lleva al baño un toque de sensibilidad. Además te permitirá trasladar la cesta a diferentes puntos para usar.

Ves en la imagen, un estante abierto de madera maciza, no importa si es natural o de aglomerado, más techo machihembrado y piso de madera hacen el conjunto para mirar y disfrutar y con la fibra de mimbre vegetal logras el almacenaje y a guardar.