Hicieron su casita en madera y les quedó increíble

NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood)

Una vez que logras entrar a este chalet, a donde dirijas tu mirada, veras brillantes superficies de madera, he incluso en espacios donde abundan el agua como lo es en esta pequeña pero muy completa cocina, que a pesar de no ser muy extravagante en tamaño, nos demuestra que no es necesario tener tantas cosas para demostrar elegancia; con la madera es más que suficiente.

La presencia de grandes ventanales permiten la entrada de la luz natural al interior de esta construcción, lo cual no solo significa un ahorro eléctrico, si no también, la posibilidad de tener un ambiente con un aire cálido y natural.