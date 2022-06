1 Apartamento, mil ideas innovadoras

Y al llegar al cuarto principal encontramos un espacio ecléctico hasta más no poder, una pared de ladrillo al desnudo, típica de estas construcciones vinculada a un papel tapiz de flores que se relacionan por su color marrón, una paleta de colores que se relacionan entre sí, el marrón y el gris, colores neutros que reciben cualquier otro color. Un espacio de trabajo es adicionado al cuarto y no sólo nos quedamos con colores neutros sino que se incorpora un verde fosforescente relacionado con el cuadro en pared. Y no nos podemos olvidar de la lámpara que alude a la planta diente de León y se conecta visualmente con el papel tapiz de fondo.