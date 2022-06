Casa reluciente: 7 trucos que a todo el mundo se le olvida

Seamos sinceros, limpiar y ordenar el hogar no es la típica tarea que todos adoran hacer, al contrario, suele ser tediosa y por esta razón es normal que quieras terminarla rápido y guardes todo donde primero te parezca. Con esto, se pone de manifiesto el dicho de que es peor el remedio que la enfermedad porque luego, ese desorden que creaste ubicando las cosas en cualquier sitio, te pasará factura cuando las necesites y no las encuentres fácilmente. Ahórrate pasar por esto destinando un lugar para cada cosa: la ropa sucia, en la cesta de la ropa sucia, las cosas que no uses, en cajas y bolsas, que puedas guardar en un closet, el sótano, debajo de la escalera o en el garaje, siempre habrá un espacio perfecto para almacenar todo ordenadamente.