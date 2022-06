7 trucos con madera para decorar tu casa

Al momento de decorar un entorno y darle vida, contamos con uno de los recursos mas fascinantes: La luz, sin importar si es artificial o no, esta le da un acabado único a cada lugar donde las instalemos. Por supuesto, siempre influirá el espacio, el lugar de instalación y las lámparas que se usarán. Las luces que no son tan brillantes funcionan perfectamente para las habitaciones porque suavizan los espacios, otorgándoles estilo y modernidad. No olvides elegir la bombilla con cuidado, además te recomendamos escoger una eco-amigable para que ayudes al ambiente.