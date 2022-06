Estamos obsesionados con esta casa ultramoderna

Otro punto muy interesante de esta residencia, es la presencia de su garaje, el cual no se encuentra ni al frente, ni en la parte trasera; en realidad, este garaje se encuentra construido al lado de la casa, y todo con el fin de otorgar, no solo la privacidad que deseaban sus dueños, si no también, una forma práctica de jugar con la inclinación de la colina, sin necesidad de construir una elevación alta como base de la residencia.

Si observan bien en esta fotografía, la casa se encuentra ubicada en lo alto de una montaña al lado de la carretera en las afueras de Guadalajara, lo que le otorga una gran y preciosa vista para deleitarse cada mañana, pero la casa no fue construida hacia arriba, sino más bien, hacia abajo en el borde de esta colina; haciendo que solo puedas ver su garaje desde la carretera.