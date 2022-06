¡6 Casas modernas! Con baldosas espectaculares

Guíate por medio de las figuras geométricas o formas florales para que las baldosas luzcan de lo mejor, actualmente existen muchas opciones para decorar las paredes y el piso del baño. Si quieres remodelar pero no gastar todo tu dinero en el intento, te recomendamos cambiar todas las baldosas, no los muebles. De esta forma le darás un toque más moderno y ameno a todo el lugar sin necesidad de cambiarlo todo. Muchos propietarios no piensan igual, eligen el camino más convencional. Como verás el efecto embellecedor de las baldosas hará que todo el lugar se vea como nuevo.