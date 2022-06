¡9 pérgolas fantásticas!

Una terraza no sería la misma si no tuviese este hermoso y particular diseño, a simple vista se puede notar el gran cambio, así como la belleza que emana el entorno. Se ha tomado básicamente como una extensión de la propiedad y las vigas se han ampliado rompiendo con todo lo convencional con el techo original que puede desplegarse de un lado a otro. De esta forma quien lo desee puede dejar un lado abierto el otro no: Comodidad en un mismo lugar y sin esfuerzo. La cubierta está diseñada para soportar fuertes lluvias y poder aguantar vientos de mucha velocidad.