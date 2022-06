¡Cómo decorar una oficina pequeña en casa!

Busca un escritorio para la esquina de la habitación o un pequeño escritorio que sea práctico al encontrarle ubicación. Existen ocasiones donde no se aprovecha cierto rincón o esquina, lo mejor del caso será que analicemos los espacios para que no corramos con ese problema inicial. Antes de adquirir el mueble hay que saber sus medidas y si combina con el resto de la decoración. No olvides, es tu oficina y por lo tanto debe ser de lo más cómoda, pasarás allí más de 8 horas al día, mientras más cómodo te sientas mucho mejor, no te compliques, hazla como te gusta, elige los colores y elementos decorativos.