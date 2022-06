6 consejos importantes para limpiar tu colchón

Mantener un colchón en buen estado a veces no resulta tan fácil. ¿Cuántas veces por descuido se nos ha derramado algo en la cama y al no saber con exactitud cómo limpiarlo, luego de varios intentos dejamos que quede con la mancha? Esa mancha que nos recordará por siempre lo que sucedió allí. Y ni qué decir cuando las mascotas hacen de las suyas en nuestro cuarto y al montarse sobre el colchón lo orinan… Para que estos momentos no te ocasionen un dolor de cabeza, aprende a solucionar cada una de estas situaciones con fáciles trucos que te explicamos a continuación.