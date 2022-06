Una casa demasiado hermosa

Ya con lo que hemos podido leer, es más que un hecho que te encanta la casa, pero ¡espera hasta que veas el baño!

Esta residencia posee un baño simplemente espectacular (no consigo alguna otra palabra para decirlo), no solo por el toque natural que en ella se expresa, si no también, por la distribución de los elementos que hacen a este baño un lugar perfecto.

La amplia bañera, donde podrás darte un romántico baño para dos personas, o la múltiple regadera, ideal para parejas que deseen compartir cada momento, y por si fuera poco, puedes relajarte y secarte al natural en el pequeño solar que se encuentra muy bien acompañado de elementos naturales que le otorgar aun mayor vida y color a este lugar.