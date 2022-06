¡Hazlo tú mismo! Cómo renovar un alfombra vieja

El jabón es de los preferidos al momento de lavar lo que sea, lo engorroso en este aspecto es la cantidad de agua que puede absorber la alfombra. Si es de gran tamaño procura lavarla en un lugar amplio donde la puedas colocar en el piso y no hagas un reguero con toda el agua. Usa un cepillo para que puedas remover la mugre que se ha concentrado por tanto tiempo. Mira cómo luce este espacio de los profesionales La vida analógica han logrado una sala muy acogedora. No olvides ubicar la alfombra donde pegue mucho sol, si no está bien seca olerá terrible, a humedad pura y podría hasta pudrirse.