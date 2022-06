¡6 truquitos fáciles para agrandar tu baño!

Los elementos que darán vida a tu baño deben tener dos características esenciales, la primera: que sean funcionales y la segunda: que sean hermosos, por ello debes tener en cuenta a la hora de elegir una nueva poceta, que el sistema de descarga que posee no malgaste tantos litros de agua y que además no sea de los que se tapan con facilidad. Debes recordar el espacio que tienes disponible para su colocación, para que el modelo que elijas no sea tan grande, sino reducirá la movilidad dentro del baño y se verá más pequeño, por último estudia la diversidad de estilos que hay actualmente en el mercado, pocetas de una o dos piezas según las necesidades y gustos de cada persona, las pocetas de una pieza te ayudan a aprovechar el espacio y son por lo general más fáciles de limpiar.