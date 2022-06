Antes y después: ¡¡Alucinante transformación!!

El espacio no apremiaba, es un poco limitado, así que es hora de aprovechar cada rincón, y esta estrategia es realmente preciosa, aunque sin duda un poco arriesgada. No se preguntaron ¿porqué la escalera no tiene baranda? pues… con libros tan altos necesitamos una manera de alcanzarlos. La composición de la doble altura, el traga luz en su espacio superior y la elección de los tonos para el espacio, lo hacen sin duda un lugar sumamente interesante.