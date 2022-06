Esta remodelación hay que verla para ceerla

La habitación es un espacio realmente moderno, no solo por sus acabados, sino por la forma en la que están concebidos los espacios, ya que nos encontramos con particularidades como el espacio del baño, que da más bien la idea de ser un muro que se desconecta del resto del volumen para darnos un como despacio hacia el lavamanos y el espejo y hacia la ducha y el WC, y esa sensación es gracias a que las paredes no llegan hasta arriba, ya que de hecho no tienen porqué hacerlo y luce fantástico.

Otro factor importante de mencionar es el techo de madera pintada, los muros blancos y el precioso piso de cemento pulido son sin duda una combinación preciosa.