11 maneras de decorar tu cocina si amas el buen gusto

Llama en esta cocina, poderosamente la atención los gabinetes revestidos con láminas de madera que van de pared a pared y desde el piso hasta el techo. Llegar al techo es tendencia, no hay duda. Pero aquí, dos paredes de ese espacio están cubiertas en su totalidad por los gabinetes y las vetas de las láminas cuadran a la perfección con la otra gaveta dando la sensación de que se trata de un revestimiento y por tal no roba espacio y no se siente que la cocina se nos cae encima.

De la misma manera, el techo está revestido del mismo material y en lugar de parecer un exceso, se ve muy bien. El color blanco se pasea en el resto y deja su aporte de paz adicional iluminando la madera.

El diseño es obviamente moderno y contemporáneo. La opción de granito en la barra, de color oscuro con vetas blancas y gris simulando el color del acero inoxidable de los accesorios, queda muy bien. El granito, le da clase, siempre es así con el granito.