¡Casas Modulares Prefabricadas! – ventajas y desventajas

Luego de estudiar las innumerables ventajas que proporciona la elección de este tipo de construcción, es importante recordar que no todo es color rosa y que es bueno saber los aspectos no tan positivos del diseño modular. Este tipo de construcción suele durar menos que las construcciones tradicionales, aun cuando las empresas que llevan a cabo su fabricación suelen garantizar varios años de vida útil. Los diseños luego de ser armados no admiten ningún tipo de modificaciones en cuanto a la distribución y estructura que ya poseen, también la mayoría de los diseños suele ser algo limitados, es bueno saber que la mayoría de los materiales empleados para su construcción suelen ser muy inflamables.