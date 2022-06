¡8 Trucos para decorar tu cuarto y dormir mejor!

Si deseas mantener la temperatura fresca, pero no fría lo más recomendable es incorporar al cuarto o dormitorio es un ventilador, no podemos olvidar que las bajas temperaturas pueden enfriar nuestros huesos mientras dormimos, por más que usamos medias y nos cubrimos los pies, no es conveniente que despertemos en medio de la noche. La razón es simple, podríamos perder la sensación de sueño y permanecer despiertos el tiempo que nos resta. Para descansar tenemos que sentirnos cómodos en nuestro entorno, sobre todo cuando tenemos días que no hemos parado de trabajar.