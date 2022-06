Secretos para una casa siempre bella, limpia y ordenada

Si eres de aquellos que no pueden mantener ordenado ni el escritorio de la oficina… Éste libro de ideas es lo mejor que podrá pasarte, harás un cambio impresionante en muy poco tiempo. Mantener el orden parece ser una de las actividades más difíciles de seguir, bien sea porque no tenemos tiempo o porque nos sobra y lo que queremos es descansar. Pero, ¿Cómo puedo mantenerlo fácilmente? Nuestros consejos te ayudarán a tener tu casa de lo más linda, limpia y hasta perfumada. Orden no es simplemente el sinónimo de organización, tiene que ver con equilibrio y la armonía de los espacios.