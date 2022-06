Casas ecológicas: Construir con paja

Ante la premisa, muchos son quienes se impactan con la respuesta. Pensamos a cada instante en bichos e insectos indeseables que pueden comerse el techo y dejarnos a la deriva pero no es cierto. Los techos de paja son tan densos que las plagas e insectos no habitan en ellos, al aplicar una red de alambres para su instalación hacemos que los bichos no tengan opción para habitarlos. Usa un producto anti-bacterial que aleje a las plagas y que a su vez, sea eco amigable, sin contaminar.