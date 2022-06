¿Cómo renovar mi casa por poco dinero?

¿Te ha sucedido que por más que haces el intento no puedes ahorrar? Hacer renovaciones en la casa puede generar muchos gastos en tu presupuesto, por lo que te recomendamos reparar lo que puedas y lo que no simplemente deberás renovarlo. No debes ver las renovaciones como algo negativo, todo lo contrario tienes que pensar en lo que es: Un nuevo comienzo, otra meta del hogar que le dará más valor que el que realmente tiene. Si sabes diferenciar entre ambas actividades, y aprendes a reconocer qué se cambiará y que no, entonces estarás ahorrando con este pequeño ejercicio analítico. ¡Manos a la obra, comencemos!