Actualizando la Casa de la Abuela

Así era el cuarto de baño de esta tradicional casa de estilo italiano, aunque se ve que posee un gran espacio en su interior, el estilo que presenta es tan anticuado como el resto de las habitaciones, la impresión de desafecto que nace de los tonos grises de la cerámica, no otorga una concordia con lo oscuro de la madera del marco de la ventana, he incluso podía decir, que no tienes que ni abrir el grifo para saber que el agua saldrá helada.

Cuando existen espacios tan amplios en una habitación, es bueno no sobrecargarla de muebles u objetos, pero tampoco debemos colocar muebles que no compartan una armonía en el diseño, porque lograras solo transmitir una fría y para nada cómoda sensación.