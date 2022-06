Jardines: ¡10 fuentes de agua espectaculares!

Invertir en la instalación y construcción de una fuente no tendría sentido si no la pudiésemos disfrutar las 24 horas del día, ¿Verdad? Es por esto que añadir luces a estos elementos de agua resulta innovador y divertido, pudiendo jugar con los diferentes colores de bombillos y efectos de luz para darle un aire nuevo a la fuente. Si piensas incluir luminarias dentro de la fuente, lo ideal es contratar a un profesional para que se encargue de realizar todas las instalaciones y conexiones para que las mismas sean totalmente impermeables. Otra opción que puedes hacer tu mismo es instalar focos de luz que iluminen directamente a la fuente, de esta manera no tendrás que preocuparte por la impermeabilización.