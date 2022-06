DESCÚBRELO ¿Qué dice tu decoración de ti?

Algunos científicos señalan que si detestas arreglar tu cama todos los días, es probable que no te guste tampoco ir a tus actividades diarias (como hacer ejercicios, estudiar, o trabajar). En cambio, si eres de los que no puede dejar que pase el día sin haber arreglado su cama antes de salir, entonces te gusta lo que haces y eres más propenso a ser feliz. Así que ya sabes, si eres de los que deja la cama tal y como la encontraste al despertar, quizás no estás del todo contento con algo de lo que haces en tu día a día, es una buena señal para reflexionar un poco.