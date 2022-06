¡Los 7 pecados capitales y la decoración!

Este pecado capital personaliza el deseo de obtener las cosas que tienen terceras personas, la imagen representa el estar siempre observando lo que tiene el vecino y que me gustaría disfrutar. Si tu caso no es tan intenso y quisieras tener una propiedad como esta pero no sabes cómo lograrlo te recomendamos dejar de lado lo negativo hacia tu vecino e invitarle un almuerzo para conversar y conocerse mejor. No olvides que la envidia es mala, ¡puedes cambiar!