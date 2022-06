Cómo tener una cocina espectacular con poco dinero

Muchas personas piensan que para incluir una isla en el diseño de su cocina esta debe ser muy amplia, pero me es un placer informarles que esto no es así, si la cocina se encuentra bien distribuida y diseñada podemos incluir una isla con mucha facilidad, aun cuando la cocina carezca de un gran número de metros cuadrados. Al momento de diseñarla lo primero que se debe tener en cuenta es la funcionalidad, recuerda que según la ubicación y tamaño de la isla es el lugar ideal para ubicar ciertas zonas bien sea el área de la cocina, fregadero o para hacer de ella el comedor familiar, en caso de que no exista una mesa grande en casa. Por ello no es necesario que la isla sea enorme, siempre y cuando sea muy funcional.