5 Casas ¡5 Asombrosos Antes y Después!

Existen países, que debido a su clima y su irregular topografía, necesitan ser trabajadas para evitar derrumbes o desplazamientos de tierra, pero esta casa demostraba que no se encontraba preparada para enfrentar un caso como este, ya que es posible ver en la fotografía de la izquierda, que una buena porción de tierra se ha deslizado hasta cubrir gran parte de la calle, lo cual lo vuelve una situación preocupante a futuro.

Pero si observamos a la derecha, se ha podido levantar una alto y resistente muro, con un detalle de barras de hierro que permiten ver el extenso terreno de los jardines que posee esta residencia en su interior, además de la construcción de una pequeña acera para el paso peatonal, lo cual era un elemento que anteriormente no poseía, lo que nos demuestra que los diseñadores no solo pesaron en su cliente, si no también en la comunidad que camina por estas vías.