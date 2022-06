Una remodelación sin gastar mucho dinero

Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores

Giramos de nuevo y observamos mejor la ventana de bloques de vidrio, otro punto importante que no habíamos tomado en cuenta es el piso, el otro se ve un poco antiguo y fuera de época por lo que se consigue un porcelanato oscuro que se extiende hasta el balcón. Las rejas se quitaron y veamos que la puerta pasó a ser una puerta de vidrio que casi ni la percibes y permite el paso de a luz a lo largo del día, me cuestiono un poco el diseño de la puerta porque la solemos usar en ambientes comerciales, no en lugares cálidos como es el hogar, pero ¿qué tiene de malo romper patrones preestablecidos?