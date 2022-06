TOP 5: Patios, Casas modernas, Diseño Caraqueño y más

¡Parrillada y Venezuela significan casi lo mismo! porque no hay cumpleaños, partido de fútbol, día feriado, bautizo, comunión o domingo por la tarde que no se disfrute bien si no es que una parrilla con familia y amigos. El diseño de las parrilleras y las áreas para hacerlas, cada vez se actualiza más. Lejos quedan aquellos modelos sobre un montón de brasas; ahora, en originales formas se prepara la mejor selección de carnes, verduras y pescados. Descubre lo que hemos preparado para ti en este libro de ideas ¡y ten todo listo para tu parrilla del fin de semana! :Patios con parrilla – 7 ideas buenísimas