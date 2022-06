¡6 fantásticas ideas para construir tu cama!

En ocasiones solemos tener en casa un sinfín de materiales que ya no usamos o que simplemente pasaron de moda, también se da el caso de aquellas repisas, muebles, sillas y otras cosas que con el pasar del tiempo se fueron deteriorando y las fuimos almacenando. Quizás te has planteado la posibilidad de ser tu mismo quien construya la cama que estará en tu habitación o en cualquier otra lugar de la casa, existen muchos materiales posibles para hacer este sueño realidad, bien sea en madera, en tubos, cartón, entre otros, por ello lo primero que debes hacer es realizar una lista con los materiales que necesitas y cuales tienes ya a la mano, recuerda que lo mejor que podemos hacer por el medio ambiente es reciclar y esta puede ser una gran oportunidad para hacerlo. Si aun te preguntas ¿qué materiales usar? O ¿cómo hacer para que sea resistente? me es un placer informarte que en el siguiente post aprenderás hacer la cama de tus sueños con bajo presupuesto. ¡Manos a la obra!