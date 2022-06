Colores para pintar tu casa, y quede ESPECTACULAR

El uso de tonos fríos en el cuarto principal es lo más recomendable al momento de elegir con que pintura vamos a decorar esta habitación, esto se debe a que ya existen varias áreas de nuestro hogar que nos inspira energía que pueden alentarte cada día, mientras que nuestras habitaciones son espacios personales que nos enlazamos a ellas para descansar, meditar y relajarnos.

La presencia de tonalidades claras hasta pasteles de verde y azul, combinado con tonos café y negro, promueven a la sensación de frescura que cualquier habitación necesita, además que otorga una mayor iluminación con el uso adecuado de ventanas y lámparas. No significa que no puedas usar tonos como el negro o el amarillo, pero intenta que no sea los líderes en tu decoración, ya que buscamos es descansar y no sobrecárganos de energía.