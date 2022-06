La casa de campo que toda mujer querría tener

¿Quién no ha caído en manos de la rutina, del stress matutino, de las largas colas o los apretones en el metro?, esto cada día se agudiza más y el llegar a casa todos los días es un respiro para el alma, sin embargo, aquí continúa la rutina, el corre corre de una manera más calmada. ¿Qué pasaría si tuviéramos un oasis a dónde correr?, pues el día de hoy les traemos una casa que querría tener toda mujer, una casa de campo hermosa, con un estilo rústico y una funcionalidad espectacular, no sólo eso es sostenible en el tiempo y amigable con el ambiente, bajo la tutela de Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento Ltda fue diseñada la vivienda que recorreremos. Empecemos el paseo y no esperemos más.