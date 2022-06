¡Tips para decorar tu cuarto con madera!

Para disfrutar de una recámara repleta de madera, tienes que conocer cómo mantenerla y darle el cuidado adecuado para que no se malogre. El sol siempre hace de las suyas, coloca una cortina que evite que los rayos traspasen la madera y la quemen. En relación al piso necesitas usar productos especializados para que lo hidraten y le den brillo. Un piso de madera que no luzca como nuevo no debe ser instalado. También, coloca un barniz para traerle color y brillo. Para más ideas creativas sobre cómo mejorar tu cuarto, te recomendamos disfrutar de: 6 Trucos para aprovechar tu pequeño closet.