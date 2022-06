Cocinas con ladrillo – ¡6 ideas espectaculares!

LILIANA ZENARO INTERIORES nos muestra cómo puedes decorar tu cocina con los mejores diseños rústicos, para lograrlo solo necesitas colocar los utensilios fuera de los almacenes, algo bastante típico de las casas de campo. De igual forma, no olvides colocar hermosas flores llenas de color en el mostrador. La iluminación es clave para destacar la cocina, no importa si es artificial o natural, la luz no debe faltar. Hasta podrías colocar hermosas cortinas tejidas o elaboradas por ti, existen muchos diseños delicados que puedes conseguir. Los cuchillos apilados en su base de metal te dará comodidad al cocinar.