7 ideas de cuartos matrimoniales que también le sirven a los divorciados

Esta habitación con estilo ecléctico es ideal para las parejas que no tienen un estilo en particular, que les gusta decorar pero utilizando objetos únicos que tengan diferentes estilos que se adapten a un mismo ambiente. Es muy práctico para integrar piezas que a veces no queremos en el hogar, por ser viejas o por no pintar nada en la casa. Por eso te recomendamos elegir muy bien qué deseas para el cuarto, ponte de acuerdo con tu pareja y conversa sobre las cosas que deseas integrar, se emplean los muebles tapizados en cuero, así como las texturas y tapizados dinámicos con líneas horizontales o floreados.