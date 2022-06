¡Diseños para baños rústicos pequeños!

En los baños rústicos o de estilo country lo natural es lo que marca la pauta. Con la iluminación sucede lo mismo. No es que no vayas a incorporar alguna lámpara, sino que trates de aprovechar al máximo la entrada de luz natural. Si tu baño es pequeño o cuenta con una entrada de luz natural muy pequeña, existen maneras de hacer que eso no signifique un problema. Además del empleo de colores claros que ya te mencionamos, en especial el blanco, puedes crear mayor amplitud cambiando las puertas de la ducha a puertas de vidrio, así como también puedes usar espejos para que proyecten la entrada de luz natural a un espectro mucho más amplio. Y, cuando vayas a elegir la luz artificial, opta por la iluminación LED, que es blanca, no produce calor, es ecológica y además te hará ahorrar un montón en tu factura.