Escalera flotante – ¡6 Ideas increíbles!

Al momento de instalar una escalera en casa debes considerar varios aspectos: Primero, la forma y composición; Saber si tu escalera flotante lleva o no pasamanos es fundamental para conocer su aspecto final y si funciona con respecto a la estructura de la edificación. Segundo, si se integra con el entorno: Los materiales deben fundirse con el resto de la habitación, es como si fueran uno solo, la idea es que no se note la unión ni construcción de la misma; Tercero, si los materiales son de calidad: A veces elegimos materiales que no pertenecen al grupo de nuestra sala, consigue aquellos que tengan colores similares.