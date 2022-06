Ideas GRANDES para patios y jardines pequeños

Los patios y jardines pequeños pueden ser lugares maravillosos.Tener un espacio para disfrutar al aire libre, una vista o una pequeña área donde simplemente puedas relajarte, no es algo que tienen muchas personas, debes aprovechar cada espacio por pequeño que sea. Los patios son espacios descubiertos o techados dentro de la misma residencia, normalmente se colocan algunos muebles y es utilizado como área de esparcimiento o relajación. Algunas personas se sienten limitada si el lugar cuenta con escasos metros cuadrados, pero no dejes que esto te limite puedes sacarle el máximo provecho si sabes como decorar, aplicando algunos trucos para que visualmente se vea más amplio de lo que es en realidad. Toma nota de estos consejos y no desperdicies la oportunidad de aprovechar al máximo tus patios y jardines pequeños , para compartir con familiares y amigos.