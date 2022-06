Cocinas modernas: 6 trucos de almacenamiento que sí funcionan

Las cocinas modernas deben siempre tener espacio generoso para la nevera. Posiblemente tu cocina no cuenta con una nevera lo suficientemente grande, lo que suele ser un gran reto a la hora de almacenar los alimentos, pero me es un placer informarte que esto no es un impedimento para que logres guardar el mayor número de cosas en ella. Algunas familias hacen mercado cada quince días o semanalmente, por ello lo más recomendable es hacer una lista de las cosas que debes reponer. Es muy importante que no dejen en la nevera envases vacios ni vasos, ya que esto lo único que hace es reducir espacio, coloca de manera ordenada las verduras, frutas y vegetales en la parte de debajo de la nevera, para que los otros compartimientos queden libres para otras cosas.