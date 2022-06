Escaleras con Jardines de Piedra – ¡5 ideas BUENÍSIMAS!

Cuando piensas en tener un jardín de piedras en casa, es indispensable saber cuáles son las plantas adecuadas para colocar en él. Lo primero que debes tener en cuenta es que estas plantas estarán siempre dentro de la casa, bajo techo, es decir debes optar por algunas que no necesiten la luz solar para su crecimiento y desarrollo, esto no quiere decir que no vas a estar pediente de su mantenimiento, igual tienes que regarlas y cada cierto tiempo sacarlas al sol, pero que puedan mantenerse en buen estado sin él.