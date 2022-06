La casa que siempre has querido

Esta casa no deja de sorprendernos con sus líneas marcadas, estructura y diseño arquitectónico, los expertos de ARKETIPO TALLER DE ARQUITECTURA han sabido plasmar en Casa Las Flores la belleza de una residencia con estilo moderno y ecléctico, en este complejo el diseño habla por sí solo, se utilizan tonalidades poco comunes que invitan a recorrer cada rincón de esta propiedad de 350 m2. Desde el mobiliario, el diseño de interiores hasta la elección de los materiales… Todo la posiciona como una de las favoritas de la zona, no solo por su belleza estética si no por el valor agregado de cada área en particular. Empecemos juntos este recorrido por los pasillos de esta casa fuera de serie.