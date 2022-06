¡5 Patios pequeños para poner bonito el tuyo!

Ciertamente, la dimensión del espacio es uno de los factores que influye mucho en la decoración. No es lo mismo decorar un espacio amplio que otro más reducido si pensamos no solo en el tamaño de los muebles a incorporar, sino en los materiales y colores a usar, pues para lograr un resultado armónico, debemos tener presente que cada elemento cuenta. Pero ¿cómo hacer cuando se trata de un área exterior como el patio, en donde además de los elementos convencionales de toda decoración se hacen presente plantas, flores y demás? Pues presta mucha atención, porque tener un patio pequeño no tiene por qué ser un obstáculo para lograr una decoración soñada. Aquí te traemos cinco ideas súper creativas para que puedas aprovechar hasta el más pequeño rincón de tu patio.