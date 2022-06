¡10 Truquitos para un Jardín pequeño en el Balcón!

Si tu sueño siempre fue tener una jardín en casa, pero vives es un apartamento no muy espacioso, no te desanimes que aún se puede hacer realidad. Realmente el espacio aunque determinará los metros cuadrados o centímetros de tu jardín, tampoco es un factor limitante, la clave para que esta idea funcione es que sepas aprovechar hasta el más pequeño milímetro y trabajes en función a lo que tienes y no a lo que desearías tener.

Los balcones son el área idónea en los apartamentos donde puedes sembrar un hermoso y fructífero jardín, no necesitas un patio con tierra y miles de cosas que podrían resultar aparatosas para lugares pequeños como estos, tan solo suficientes macetas, de diversos modelos, tamaños y colores para sembrar tus flores favoritas. Para complementar este espacio, si tienes la posibilidad sería ideal que coloques una mesa donde puedas disfrutar del desayuno o una cena en compañía, o un sofá, hamaca o sillón para poder relajarte cuando gustes. Sin más empecemos con las ideas.