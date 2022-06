Tips para Techos Drywall – ¡Bellos y modernos!

Para quienes desean instalar uno en casa, debes conocer las ventajas: Es un material muy noble, debido a que no contribuye a la combustión. También, funciona como una barrera contra el fuego y disminuye su propagación, ya que no es inflamable. Proporciona aislamientos tanto térmicos como acústicos, así que puedes ubicarlos en las recámaras para que descansen apropiadamente. Asimismo, no cambia su forma, ni se expande ni contrae con los cambios de humedad y temperatura. Otro aspecto positivo es que la estructura de la base no se oxida, por lo que te sugerimos comprar el mejor material.